У "Супер Івана" закінчується угода з клубом уже в влітку 2025 року, тож ходило чимало чуток щодо його майбутнього. Через відмову продовжувати угоду навіть озвучувався варіант, що він не гратиме більше за "жовто-чорних" і буде тренуватися з дублем.

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На Калюжного розраховують до кінця сезону

Проте клуб, який наразі є головною сенсацією УПЛ-2024/2025, не пішов на такі кардинальні кроки. Асистент головного тренера Олександрії Сергій Кравченко прокоментував відхід 27-річного півзахисника Івана Калюжного, заявивши, що футболіст улітку змінить клубну прописку, проте зараз повністю сфокусований на нинішній команді та її завданнях, повідомляє 24 Канал із посиланням на УПЛ ТБ.

"Калюжний домовився з харківським Металістом 1925 щодо контракту. В Олександрії він виступатиме до літа. Іван любить футбол, тож продовжить віддавати всі сили на футбольному полі.

Мені здається, що закінчення контракту та майбутній трансфер до іншої команди не впливатимуть на його ставлення до матчів за наш клуб. Він покаже свою відданість Олександрії на полі, допоможе в чемпіонаті, а потім рухатиметься іншим шляхом", – сказав Кравченко.

Довідка. В нинішньому сезоні Іван Калюжний провів 17 поєдинків в УПЛ, пропустивши лише одну гру через перебір жовтих карток. Він записав собі в актив по одному голу та результативній передачі.

Зазначимо, що наразі Олександрія посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний матч підопічні Руслана Ротаня проведуть 1 березня о 18:00 проти донецького Шахтаря.