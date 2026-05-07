"Его можно считать неким украинцем": Кривцов описал Мальдеру, который может возглавить Украину
- Сергей Кривцов высоко оценил Андреа Мальдеру как возможного наставника сборной Украины, подчеркивая его преданность украинскому футболу и способность находить общий язык с командой.
- Мальдера может быть назначен главным тренером сборной Украины, Официально объявить об этом могут 20 мая во время финала Кубка Украины по футболу во Львове.
Сергей Кривцов высоко оценил Андреа Мальдеру как возможного наставника сборной Украины. Экс-защитник отметил, что итальянец давно доказал свою преданность украинскому футболу.
Бывший защитник сборной Украины поделился воспоминаниями о работе с Андреа Мальдерой в тренерском штабе сине-желтых. Кривцов рассказал 24 Каналу, что итальянский специалист не только легко находил контакт с командой, но и стал для многих почти "своим".
Что сказал Кривцов о Мальдере?
Кривцов рассказал, что языкового барьера между Мальдерой и игроками практически не существовало. Специалист общался на английском, который команда хорошо понимала, а футбольные нюансы мог доступно объяснить даже без переводчика.
Экс-защитник подчеркнул, что Андреа демонстрировал искреннюю любовь к Украине не словами, а поступками. В частности, он вспомнил обещание тренера сделать символическую татуировку, которую тот выполнил, из-за чего заслужил особое уважение коллектива.
Я думаю, его можно считать неким украинцем с итальянскими корнями,
– отметил Кривцов, характеризуя возможного кандидата на должность главного тренера.
Кривцов почти не сомневается в успехе итальянца
В то же время бывший футболист признал, что роль главного тренера значительно сложнее работы ассистента, ведь предусматривает полную ответственность за результат, давление и публичность.
Несмотря на это, Кривцов убежден, что Мальдера имеет все необходимые предпосылки для успеха. Он напомнил об опыте итальянца в Милане, сотрудничество с Андреем Шевченко и Роберто Де Дзерби, а также его серьезную профессиональную базу.
По словам экс-защитника, Андреа нужно лишь подтвердить свою самостоятельность уже в роли первого номера, и тогда его назначение может стать сильным шагом для украинской сборной. Кривцов даже признался, что на 99,9% верит в его успех.
Что известно о возможном назначении Мальдеры в сборную Украины?
- Первым о вероятном назначении Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины сообщил Виктор Вацко.
- Экс-игрок национальной команды Евгений Левченко в комментарии 24 Каналу рассказал, что итальянец сочетает в себе черты качественного футбольного тренера и психолога.
- Официально объявить о назначении нового наставника могут 20 мая во время финала Кубка Украины по футболу во Львове.