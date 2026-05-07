"Его можно считать неким украинцем": Кривцов описал Мальдеру, который может возглавить Украину

Сергей Кривцов высоко оценил Андреа Мальдеру как возможного наставника сборной Украины. Экс-защитник отметил, что итальянец давно доказал свою преданность украинскому футболу.

Бывший защитник сборной Украины поделился воспоминаниями о работе с Андреа Мальдерой в тренерском штабе сине-желтых. Кривцов рассказал 24 Каналу, что итальянский специалист не только легко находил контакт с командой, но и стал для многих почти "своим".

Что сказал Кривцов о Мальдере?

Кривцов рассказал, что языкового барьера между Мальдерой и игроками практически не существовало. Специалист общался на английском, который команда хорошо понимала, а футбольные нюансы мог доступно объяснить даже без переводчика.

Экс-защитник подчеркнул, что Андреа демонстрировал искреннюю любовь к Украине не словами, а поступками. В частности, он вспомнил обещание тренера сделать символическую татуировку, которую тот выполнил, из-за чего заслужил особое уважение коллектива.

Я думаю, его можно считать неким украинцем с итальянскими корнями,

– отметил Кривцов, характеризуя возможного кандидата на должность главного тренера.

Кривцов почти не сомневается в успехе итальянца

В то же время бывший футболист признал, что роль главного тренера значительно сложнее работы ассистента, ведь предусматривает полную ответственность за результат, давление и публичность.

Несмотря на это, Кривцов убежден, что Мальдера имеет все необходимые предпосылки для успеха. Он напомнил об опыте итальянца в Милане, сотрудничество с Андреем Шевченко и Роберто Де Дзерби, а также его серьезную профессиональную базу.

По словам экс-защитника, Андреа нужно лишь подтвердить свою самостоятельность уже в роли первого номера, и тогда его назначение может стать сильным шагом для украинской сборной. Кривцов даже признался, что на 99,9% верит в его успех.

