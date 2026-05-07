Йовичевич или Мальдера: Кривцов сравнил кандидатов на должность тренера сборной Украины

В украинском обществе сейчас главной темой футбольных обсуждений является назначение нового главного тренера сборной Украины. После увольнения Сергея Реброва медиа и болельщики активно называли своих кандидатов на эту должность.

Наиболее вероятным претендентом называют Андреа Мальдеру, однако среди обсуждаемых также фигурирует имя Игоря Йовичевича. Бывший игрок сборной Сергей Кривцов в интервью для 24 Канала сравнил обоих тренеров.

Что сказал Кривцов о Мальдере и Йовичевиче?

По словам футболиста, выбор между Йовичевичем и Мальдерой был бы непростым, поскольку оба специалиста имеют свои сильные стороны.

Из тех, о ком были слухи, то между Йовичевичем и Мальдерой я бы поставил знак равенства. Может, у Йовичевича больший козырь, потому что он разговаривает на украинском. Но опыта топ-уровня больше все же у Мальдеры. Для меня они оба были равноценными кандидатами,

– сказал Кривцов.

Также игрок прокомментировал информацию о возможном приглашении Паулу Фонсеки, заметив, что этот вариант пока выглядит маловероятным, поскольку португалец возглавляет Лион.

В конце концов, Кривцов одобрительно отозвался о финальном решении: "Выбрали Мальдеру, и я рад этому выбору".

Что известно о Мальдеру и Йовичевевича?

Итальянский футбольный тренер и тактический аналитик Мальдера, в мае 2026 года стал главным кандидатом на должность наставника национальной сборной Украины, вероятно станет первым иностранцем во главе команды. Об этом говорили журналист Виктор Вацко и инсайдер Фабрицио Романо.

Был помощником Андрея Шевченко (2016 – 2021), отвечал за тактический разбор соперников, помог сборной дойти до четвертьфинала Евро-2020. После этого работал с Роберто Де Дзерби в Брайтоне и Марселе. В 2019 году сделал татуировку с гербом и флагом Украины.

Йовичевич тренировал Днепр-1 (2020 – 2022), поднял команду на высокий уровень перед войной. Возглавил Шахтер в сезоне 2022/2023, добыл чемпионство в УПЛ и успешно выступил в еврокубках. Переговоры с УАФ о сборной сорвались из-за высоких финансовых требований.