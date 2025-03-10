Серебряный призер Рио-2016 и Парижа-2024 Сергей Кулиш завоевал "золото" Евро-2025 в пулевой стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки. Это вторая медаль в копилке сборной Украины на континентальном первенстве, пишет 24 Канал.

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Успешное выступление Кулиша

В финале соревнований Сергей Кулиш выбил 252 балла и возглавил турнирную таблицу участников. Украинец обошел "нейтрального" россиянина Илью Марсова на 0,3 балла.

Бронзовая награда досталась представителю Хорватии Мирану Маричу. Он набрал 229,6 балла.

Результат соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров

1. Сергей Кулиш (Украина) - 252,0

2. Илья Марсов - 251,7

3. Миран Маричич (Хорватия) - 229,6

Отметим, что в первый день соревнований сборная Украины завоевала бронзовую медаль в командном зачете по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Нашу команду представляли Виктор Банькин, Олег Омельчук и Павел Коростылев. Они показали общий результат 1728–50x.

Напомним, что Сергей Кулиш – двукратный серебряный призер Олимпийских игр. В Рио-2016 украинец получил награду в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а в Париже-2024 попал на медальный подиум в стрельбе из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров.

В 2022 году на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире Кулиш завоевал золотую и серебряную медали.