Срібний призер Ріо-2016 та Парижа-2024 Сергій Куліш виборов "золото" Євро-2025 у кульовій стрільбі з 10 метрів з пневматичної гвинтівки. Це друга медаль у скарбничці збірної України на континентальній першості, пише 24 Канал.

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Успішний виступ Куліша

У фіналі змагань Сергій Куліш вибив 252 бали та очолив турнірну таблицю учасників. Українець обійшов "нейтрального" росіянина Іллю Марсова на 0,3 бала.

Бронзова нагорода дісталася представнику Хорватії Мірану Марічу. Він набрав 229,6 бала.

Результат змагань у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів

1. Сергій Куліш (Україна) - 252,0

2. Ілля Марсов - 251,7

3. Міран Марічич (Хорватія) - 229,6

Зазначимо, що у перший день змагань збірна України виборола бронзову медаль у командному заліку зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів. Нашу команду представляли Віктор Банькін, Олег Омельчук та Павло Коростильов. Вони показали загальний результат 1728–50x.

Нагадаємо, що Сергій Куліш – дворазовий срібний призер Олімпійських ігор. У Ріо-2016 українець здобув нагороду у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів, а у Парижі-2024 потрапив на медальний подіум у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів.

У 2022 році на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Каїрі Куліш виборов золоту та срібну медалі.