"Если нет отсрочки – будет сложно играть": президент украинского клуба о мобилизации

Война и мобилизационные реалии все сильнее бьют не только по футболу, но и по баскетболу. В БК Ривне признают: без законных оснований для отсрочки многим спортсменам все труднее оставаться в большой игре.

Президент БК Ривне Сергей Лищук откровенно описал для 24 Канала, как мобилизация влияет на украинский баскетбол. По его словам, часть игроков исчезает из поля зрения, а клубы не могут полноценно закрыть кадровые проблемы.

Что сказал Лищук?

Президент ривненского клуба Сергей Лищук заявил, что ситуация для игроков напрямую зависит от их юридического статуса, а универсального решения сейчас не существует.

Конечно, есть проблемы. Если ты нигде не учишься, у тебя нет отсрочки или других законных оснований, будет сложно играть в баскетбол. Поэтому многие игроки сейчас вообще исчезли из поля зрения, возможно где-то прячутся. Все индивидуально решается. Кому-то мы можем помочь, кому-то – федерация,

– отметил президент БК Ривне.

Лищук фактически признал: мобилизация серьезно влияет на кадровый ресурс клубов, а часть спортсменов оказывается вне профессионального спорта по обстоятельствам, не связанные непосредственно с баскетболом.

БК Ровно не может забронировать всех

По словам президента, клуб не имеет возможности обеспечить бронирование всех баскетболистов, поэтому многие вынуждены совмещать спорт с учебой или другой работой.

У нас, к сожалению, такой возможности нет. Кто-то из наших баскетболистов учится, кто-то работает на дополнительных работах. И это сказывается во время тренировочного процесса,

– добавил легендарный украинский баскетболист.

Отдельно Лищук привел конкретные примеры: Дмитрий Тимощук и Евгений Коровяков параллельно работают учителями в школах. Это еще раз подчеркивает нынешнюю реальность украинского баскетбола, где даже профессиональные игроки часто вынуждены искать баланс между карьерой, работой и вызовами военного времени.

