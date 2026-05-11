"Если нет отсрочки – будет сложно играть": президент украинского клуба о мобилизации
- Мобилизация усложняет ситуацию в украинском баскетболе, поскольку игроки исчезают из поля зрения.
- Президент БК Ровно отметил, что без законных отсрочек спортсменам трудно оставаться в большой игре.
Война и мобилизационные реалии все сильнее бьют не только по футболу, но и по баскетболу. В БК Ривне признают: без законных оснований для отсрочки многим спортсменам все труднее оставаться в большой игре.
Президент БК Ривне Сергей Лищук откровенно описал для 24 Канала, как мобилизация влияет на украинский баскетбол. По его словам, часть игроков исчезает из поля зрения, а клубы не могут полноценно закрыть кадровые проблемы.
Что сказал Лищук?
Президент ривненского клуба Сергей Лищук заявил, что ситуация для игроков напрямую зависит от их юридического статуса, а универсального решения сейчас не существует.
Конечно, есть проблемы. Если ты нигде не учишься, у тебя нет отсрочки или других законных оснований, будет сложно играть в баскетбол. Поэтому многие игроки сейчас вообще исчезли из поля зрения, возможно где-то прячутся. Все индивидуально решается. Кому-то мы можем помочь, кому-то – федерация,
– отметил президент БК Ривне.
Лищук фактически признал: мобилизация серьезно влияет на кадровый ресурс клубов, а часть спортсменов оказывается вне профессионального спорта по обстоятельствам, не связанные непосредственно с баскетболом.
БК Ровно не может забронировать всех
По словам президента, клуб не имеет возможности обеспечить бронирование всех баскетболистов, поэтому многие вынуждены совмещать спорт с учебой или другой работой.
У нас, к сожалению, такой возможности нет. Кто-то из наших баскетболистов учится, кто-то работает на дополнительных работах. И это сказывается во время тренировочного процесса,
– добавил легендарный украинский баскетболист.
Отдельно Лищук привел конкретные примеры: Дмитрий Тимощук и Евгений Коровяков параллельно работают учителями в школах. Это еще раз подчеркивает нынешнюю реальность украинского баскетбола, где даже профессиональные игроки часто вынуждены искать баланс между карьерой, работой и вызовами военного времени.
Что известно о БК Ривне?
- В течение трех последних сезонов Суперлиги ровенский клуб дважды завоевывал медали чемпионата.
- В конце прошлого года БК Ривне имел большие проблемы с финансированием и даже снялся с розыгрыша Кубка Украины.
- Трижды подряд легионеры ривненского баскетбольного клуба становятся лучшими в Суперлиге. В последнем сезоне таковым признали центрового Джейлена Дюпри, сообщает сайт ФБУ.