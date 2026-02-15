ВСУ ликвидировали экс-игрока молодежной сборной, который предал Украину и воевал за россиян
- Сергей Петров, бывший футболист, который играл за молодежную сборную Украины, был ликвидирован Вооруженными Силами Украины на Покровском направлении, где воевал за российскую армию.
- Петров, который после вторжения россиян добровольно присоединился к российским штурмовым войскам, играл за несколько клубов УПЛ и провел один матч за сборную Украины U-21.
Сергей Петров, который выступал за несколько клубов УПЛ и имеет один матч за футбольную сборную U-21, пошел воевать против своей родины за российскую армию. На Покровском направлении он был уничтожен Вооруженными Силами Украины.
Петров после начала полномасштабного вторжения россиян бежал в Крым, а впоследствии добровольно присоединился к армии-убийце. Его уничтожили на Покровском направлении, пишет так называемая Федерация футбола Евпатории.
Смотрите также Перешел из ВСУ к врагу, спонсирует оккупантов: топ 5 предателей Украины, которые были "патриотами"
Какие обстоятельства ликвидация экс-футболиста Петрова?
Сергей Петров не просто предал Украину и переметнулся в оккупационные войска по собственному желанию, а еще и записался в штурмовые войска, которые непосредственно на поле боя уничтожают украинские города и пытают гражданских.
Во время одного из штурмов вблизи Покровска бывший футболист был ликвидирован украинскими защитниками.
Чем известен Сергей Петров?
- Как отмечает Transfermarkt, нападающий был воспитанником луцкой Волыни, а также играл за кропивницкую Зирку, ПФК Львов, львовский Рух, Металлист 1925 и Агробизнес.
- Всего у Петрова 51 матч в УПЛ, он забил 4 гола.
- Также успел поиграть в чемпионате Узбекистана, а после возвращения в Крым поддерживал форму в "Таврии-Энерго", которую оккупанты создали вместо украинского клуба.
- Один раз выходил на поле в футболке сборной Украины U-21 – против Беларуси в 2016 году.