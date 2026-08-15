Сергей Ребров после работы со сборной Украины получил выгодное предложение о работе с огромной зарплатой

Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров до сих пор остается безработным, если не считать его должности вице-президента УАФ. После увольнения из национальной команды тренер мог продолжить карьеру в знакомых ему ближневосточных чемпионатах.

Проект "ТаТоТаке" утверждает, что у Реброва было как минимум два предложения от шейхов, которые привлекали фантастическими цифрами в зарплатной ведомости. Но тренер от них отказался.

Где мог продолжить карьеру Ребров

После того как УАФ прекратила сотрудничество с Ребровым вследствие провала в отборе на чемпионат мира, к тренеру обратились два клуба с Ближнего Востока, вероятно, из чемпионатов Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, где украинец уже работал ранее.

Условия предложений превышали даже то, что имел тренерский штаб Реброва во время пребывания во главе сборной Украины. УАФ выплачивала специалисту и его ассистентам около 2 миллионов евро в год на всех. В свою очередь шейхи были готовы платить самому тренеру от 2 до 2,5 миллионов.

Несмотря на такую щедрость, Ребров в итоге отказался от обоих вариантов. Это может свидетельствовать о том, что у тренера действительно были личные причины приостановить работу.

Что еще предложил Ребров

Во время краткого пребывания Реброва в Украине летом к нему обращался президент Динамо Игорь Суркис. Между ними состоялся разговор, посвященный возможному возвращению тренера в киевский клуб.

Но и в этом случае Ребров ответил отказом. Таким образом, его тренерское будущее остается нерешенным.