Сергей Ребров рассказал о своем будущем в сборной Украины

После шокирующего поражения Украины сборной Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира первый же вопрос болельщиков касался того, уйдет ли Сергей Ребров в отставку. Коуч в послематчевом комментарии поделился своими планами.

В привычной манере наставник во флеш-зоне говорил оправданиями и отвечал довольно неохотно. А о проваленном задании и своих трудовых отношениях с главной командой решил и не вспоминать, пишет "Трибуна".

Что сказал Ребров после матча со Швецией по игре?

Главный тренер сборной не был оригинальным: традиционно похвалил соперника и пожаловался на ошибки.

Очень тяжело, когда пропускаешь на четвертой минуте. Считаю, что мы проиграли сильной сборной, они организованно оборонялись. Мы не использовали свои моменты. Почему не получилось ничего впереди? Потому что Швеция очень компактно оборонялась, они изменили схему игры, играли с тремя центральными защитниками. Они атаковали небольшой группой игроков, но в обороне все было очень плотно,

– не удивил оправданиями Ребров.

Будет ли Ребров дальше тренировать сборную Украины?

Коуч все же нашел в себе силы извиниться за результат.

Мы приносим извинения у фанатов. У ребят было желание победить, но это футбол, к сожалению. Мы проиграли, но я благодарен ребятам, они отработали на поле,

– заявил Ребров.

Что касается своего будущего, то в ответ на прямой вопрос о планах наставник ответил, что впереди у него вторая игра – товарищеская с Албанией.

А уже на пресс-конференции Ребров хоть немного добавил конкретики: его контракт действует еще два месяца, предложений по его продлению от Украинской ассоциации футбола он не получал. Поэтому летом, когда соглашение истечет, он и будет говорить о будущем.

