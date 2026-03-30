Бывший пресаташе Андрея Шевченко Николай Васильков прокомментировал ситуацию вокруг сборной Украины. В разговоре с 24 Каналом он также затронул тему возможного увольнения Реброва.

Что сказал Васильков относительно сборной Украины?

Эксперт отметил, что проблемы этой сборной возникают скорее у болельщиков, ведь для них является проблемой то, что они не увидели ни одной игры, в которой стало бы понятно, чего хочет тренерский штаб с точки зрения самого футбола и в какую игру команда все-таки играет.

Он также отметил, какой матч сборной при тренере Реброве ему показался лучшим.

Из всех матчей под руководством Реброва самым успешным можно назвать первый, это была товарищеская игра в Бремене, юбилейная 1000-я игра сборной Германии. Напомню, тогда Украина сыграла красиво, раскованно, 3:3, а по ходу вела вперед 3:1. А дальше в памяти всплывает разве что 25 минут второго тайма против Бельгии в Эльче и все,

– сказал Васильков.

Васильков подчеркивает, что в случае отставки Реброва сборная останется в состоянии неопределенности.

Это будет серый период страданий, локальных успехов, поддержания среднего уровня, но без ярких всплесков, о которых потом захочется сказать: "А, помнишь, тогда у Реброва наши...",

– высказался эксперт.

Каково мнение Василькова относительно решения Шевченко по Реброву?

Как он сообщил, окончательное решение по тренеру будет принимать не Андрей Шевченко, а исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола, в состав которого входит и сам Ребров как вице-президент.

Итак, можно смело спросить у Сергея Реброва, считает ли он работу Сергея удовлетворительной, будет ли предлагать Сергею Реброву новый контракт, или в обратном случае кого он видит кандидатом на замену Сергею Реброву на тренерской скамье,

– говорит Васильков.

Напомним! Сергей Ребров является главным тренером сборной Украины по футболу, а также вице-президентом УАФ.

Кто может заменить Реброва в сборной?

Футбольный эксперт поделился мыслями о современном рынке тренеров, отмечая, что сейчас выбор наставников для команд чрезвычайно велик.

Если вы хотите вернуться к моделям коллективного контроля, то можно рассмотреть кандидатуру Хави. Для тех, кто ищет амбициозного лидера, идеальным вариантом станет Йон-Даль Томассон,

– отметил Васильков.

Он также отметил нескольких специалистов по разным критериям:

для глубокого знания украинского футбола можно обратить внимание на Де Дзерби;

если команде не хватает дисциплины – Шон Дайч;

для легкого и веселого стиля работы – Сэм Эллардайс.

По его словам, "если бюджет позволяет более 1,25 млн долларов в год и вас интересует исключительно результат, за который не будет стыдно, тогда стоит подумать о Гарете Саутгейте, который живет в Лондоне. Мне, например, нравился его образ в белой рубашке и жилетке от костюмной тройки на краю поля".