"Дыма без огня не бывает": эксперт прокомментировал слухи об уходе Реброва
- Появились слухи, что Сергей Ребров может покинуть сборную Украины из-за интереса со стороны Панатинаикоса.
- Эксперт Игорь Цыганык считает, что эти слухи являются манипуляциями агентов и выражает недовольство этим фактом.
Недавно появились слухи, что Сергей Ребров может покинуть сборную Украины. Стало известно, что главным тренером национальной команды заинтересовался Панатинаикос.
Сергей Ребров является главной целью греческого клуба. Игорь Цыганык в комментарии Игорю Цыганыку 24 канала высказался о слухах о возможном назначении главного тренера сборной Украины в Панатинаикос.
Возглавит ли Ребров Панатинаикос?
Игорь Цыганык резко отреагировал на слухи о том, что Сергеем Ребровым заинтересовался Панатинаикос. Эксперт считает, что разговоры о назначении главного тренера сборной Украины в Панатинаикос – это манипуляции агентов.
Мне не нравится ситуация, когда манипулируют национальной сборной, а тем более, что сейчас появляются разговоры о Панатинаикосе, я не хочу вообще об этом слышать. Однако я понимаю, что дыма без огня не бывает, это своего рода манипуляция агентов,
– сказал Цыганик.
Эксперт подчеркнул, что сейчас агенты пытаются найти работу для своего клиента. Именно поэтому появляются слухи о заинтересованности Панатинаикоса, но манипулировать темой сборной – это стыдно.
Напомним, что Сергей Ребров ранее резко отреагировал на слухи о его переходе в Панатинаикос. Наставник сборной Украины заявил, что ему нравится работать в национальной команде.
Где ранее работал Сергей Ребров?
Сергей Ребров с 2014 по 2017 годы работал главным тренером в киевском Динамо. Во главе "бело-синих" он дважды выигрывал УПЛ, Кубок Украины и однажды в Суперкубке страны.
С 2017 по 2018 год Серги Ребров тренировал Аль-Ахли, а затем возглавлял венгерский Ференцварош до 2021 года.
С 2021 по 2023 год Ребров работал в Аль-Айне. Откуда украинский специалист перебрался в сборную Украины.