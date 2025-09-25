Недавно появились слухи, что Сергей Ребров может покинуть сборную Украины. Стало известно, что главным тренером национальной команды заинтересовался Панатинаикос.

Сергей Ребров является главной целью греческого клуба. Игорь Цыганык в комментарии Игорю Цыганыку 24 канала высказался о слухах о возможном назначении главного тренера сборной Украины в Панатинаикос.

Возглавит ли Ребров Панатинаикос?

Игорь Цыганык резко отреагировал на слухи о том, что Сергеем Ребровым заинтересовался Панатинаикос. Эксперт считает, что разговоры о назначении главного тренера сборной Украины в Панатинаикос – это манипуляции агентов.

Мне не нравится ситуация, когда манипулируют национальной сборной, а тем более, что сейчас появляются разговоры о Панатинаикосе, я не хочу вообще об этом слышать. Однако я понимаю, что дыма без огня не бывает, это своего рода манипуляция агентов,

– сказал Цыганик.

Эксперт подчеркнул, что сейчас агенты пытаются найти работу для своего клиента. Именно поэтому появляются слухи о заинтересованности Панатинаикоса, но манипулировать темой сборной – это стыдно.

Напомним, что Сергей Ребров ранее резко отреагировал на слухи о его переходе в Панатинаикос. Наставник сборной Украины заявил, что ему нравится работать в национальной команде.

Где ранее работал Сергей Ребров?