Пойдет на повышение: Ребров договорился о зарплате в новом клубе

Сергей Ребров вышел на финишную прямую переговоров о своем будущем трудоустройстве. Бывший главный тренер сборной Украины возглавит команду из нового для себя чемпионата и получит там неплохие финансовые условия.

В национальной команде, по информации инсайдера Игоря Бурбаса, Ребров получал около 1,5 миллиона евро в год. Теперь его состояние будет расти быстрее, ведь украинскому специалисту предложили более щедрую сумму, сообщает Koubanezos.

Где будет работать Сергей Ребров?

Греческие СМИ утверждают, что борьбу за контракт бывшего наставника украинской сборной в конце концов выиграл столичный Панатинаикос.

На Реброва претендовал также один из ключевых соперников "зеленых" Олимпиакос из Пиреев, который так же провалил сезон и остался без Лиги чемпионов. Но предложение Панатинаикоса показалось украинцу более привлекательным.

Ради того, чтобы остаться в Европе и работать на уровне еврокубков Ребров отказался от варианта с Ближнего Востока. Клуб Аль-Вахда из Объединенных Арабских Эмиратов якобы достиг со специалистом продвинутой стадии переговоров, но подписанием контракта это так и не завершилось.

Сколько будет зарабатывать Сергей Ребров в Греции?

Руководство Панатинаикоса умеет тратить на тренеров много: фиаско в Суперлиге в этом сезоне с клубом потерпел именитый Рафаэль Бенитес, который в свое время выигрывал Лигу чемпионов с Ливерпулем и Кубок УЕФА и Лигу Европы с Валенсией и Челси. Его услуги точно не достались афинской команде дешево.

Сергею Реброву предложили зарплату в размере 2 миллионов евро в год. Это для Панатинаикоса сбалансированная сумма, которая позволит не понести больших потерь после выплаты Бенитесу компенсации за досрочное расторжение контракта – его соглашение действовало до лета 2027 года, как отмечает Transfermarkt.

Как складывается тренерская карьера Сергея Реброва?

Работа в Динамо в 2014 – 2017 годах была для легенды киевского клуба достаточно успешной: он выиграл с "бело-синими" два чемпионства и два Кубка Украины, а также впервые за более чем 10 лет вывел Динамо в плей-офф Лиги чемпионов.

В Ференцвароше в 2018 – 2021 годах Ребров тоже проявил себя как хороший клубный менеджер: взял три чемпионства Венгрии и вернул клуб после длительного павзы в групповой этап еврокубков.

В сборную Украины Ребров перешел после того, как выиграл чемпионат ОАЭ с Аль-Айном. Клуб из Эмиратов не очень хотел отпускать украинского наставника, но он изъявил сильное желание работать с национальной командой.

В сборной Ребров потерпел свой первый крупный тренерский провал: команда не вышла из группы на Евро-2024, а затем с треском вылетела в плей-офф отбора на чемпионат мира от Швеции.