У національній команді, за інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Ребров отримував близько 1,5 мільйона євро на рік. Тепер його статки зростатимуть швидше, адже українському спеціалісту запропонували більш щедру суму, повідомляє Koubanezos.

Де працюватиме Сергій Ребров?

Грецькі ЗМІ переконують, що боротьбу за контракт колишнього наставника української збірної зрештою виграв столичний Панатінаїкос.

На Реброва претендував також один із ключових суперників "зелених" Олімпіакос з Піреїв, який так само провалив сезон і залишився без Ліги чемпіонів. Але пропозиція Панатінаїкоса видалася українцю привабливішою.

Заради того, щоб залишитися у Європі і працювати на рівні єврокубків Ребров відмовився від варіанту з Близького Сходу. Клуб Аль-Вахда з Об'єднаних Арабських Еміратів нібито досяг зі спеціалістом просунутої стадії перемовин, але підписанням контракту це так і не завершилося.

Скільки зароблятиме Сергій Ребров у Греції?

Керівництво Панатінаїкоса вміє витрачати на тренерів багато: фіаско у Суперлізі цього сезону з клубом зазнав іменитий Рафаель Бенітес, який свого часу вигравав Лігу чемпіонів з Ліверпулем і Кубок УЄФА та Лігу Європи з Валенсією і Челсі. Його послуги точно не дісталися афінській команді дешево.

Сергію Реброву запропонували зарплату у розмірі 2 мільйонів євро на рік. Це для Панатінаїкоса збалансована сума, яка дозволить не понести великих втрат після виплати Бенітесу компенсації за дострокове розірвання контракту – його угода була чинною до літа 2027 року, як зазначає Transfermarkt.

Як складається тренерська кар'єра Сергія Реброва?

Робота в Динамо у 2014 – 2017 роках була для легенди київського клубу досить успішною: він виграв з "біло-синіми" два чемпіонства і два Кубки України, а також вперше за понад 10 років вивів Динамо у плей-оф Ліги чемпіонів.

У Ференцвароші у 2018 – 2021 роках Ребров теж проявив себе як хороший клубний менеджер: узяв три чемпіонства Угорщини і повернув клуб після тривалої павзи до групового етапу єврокубків.

До збірної України Ребров перейшов після того, як виграв чемпіонат ОАЕ з Аль-Айном. Клуб з Еміратів не дуже хотів відпускати українського наставника, але він виявив сильне бажання працювати з національною командою.

У збірній Ребров зазнав свого першого великого тренерського провалу: команда не вийшла із групи на Євро-2024, а згодом з тріском вилетіла у плей-оф відбору на чемпіонат світу від Швеції.