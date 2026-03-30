Ребров передумал и хочет остаться в сборной –заговорили о новом контракте

Сергей Ребров не против продолжить работу со сборной Украины после завершения действующего соглашения. Его позицию уже донесли до членов Исполкома УАФ.

Контракт главного тренера национальной команды действует до завершения текущего отборочного цикла. В то же время в Украинской ассоциации футбола уже рассматривают возможность пролонгации сотрудничества с наставником, пишет телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Ребров хочет остаться?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готов обсуждать условия продления контракта с УАФ

Его ближайшее окружение довело эту позицию до членов Исполкома. Наверняка, на этот шаг главного тренера могло натолкнуть отсутствие реальных клубных предложений по трудоустройству Реброва после окончания нынешнего контракта с УАФ. Как одна из версий,

– сообщают источники.

Что известно о возможной отставке Реброва?

Сергей Ребров не выполнил задачу вывести сборную Украины на чемпионат мира-2026. Его соглашение заканчивается через два месяца.

После поражения от Швеции наставник проигнорировал вопрос о возможной отставке, добавив, что впереди сборную ждет еще один матч – товарищеская игра с Албанией.

Тренер провел 33 матча во главе сборной, из которых 15 выиграл, 8 сыграл в ничью и 10 проиграл. Ребров зарабатывает около 1,5 миллиона евро в год.

