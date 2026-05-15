Вспоминают "гадалку" и сериал "Бригада": украинцы критикуют Реброва, который внес залог за Ермака

Решение экс-тренера сборной Украины Сергея Реброва поддержать бывшего чиновника Андрея Ермака вызвало громкий резонанс. Соцсети взорвались возмущением из-за внесения миллионного залога за подозреваемого в коррупции.

В украинском футбольном и политическом пространстве вспыхнул новый серьезный скандал, в центре которого оказался экс-наставник национальной команды. Поступок легендарного "динамовца" заставил общество по-новому взглянуть на его связи и репутацию, передает 24 Канал.

Почему критикуют Реброва?

Культовый в прошлом форвард решил лично финансово помочь фигуранту громкого уголовного дела Андрею Ермаку. Последнего подозревают в причастности к легализации 460 миллионов гривен при строительстве коттеджного городка "Династия" под Киевом.

Сергей Ребров внес залог в размере 30 миллионов гривен, чтобы освободить из-под стражи бывшего руководителя Офиса президента, которого подозревают в масштабных злоупотреблениях.

Такая щедрость тренера сборной вызвала шквал жесткой критики в сети. Украинцы не сдерживают эмоций в комментариях, вспоминая Реброву его прошлые неудачи с национальной командой и высказывания.

Как "разносят" Сергея Реброва в соцсетях?

Украинские болельщики, журналисты и блогеры "прошлись" по экстренеру сборной в тредсе и телеграмме, объяснив особую приязнь Реброва к Ермаку.

Общество возмутилось проявлением сомнительной "пацанской солидарности", которая больше напоминает сюжеты российских криминальных сериалов 2000-х годов, чем поведение европейского профессионала.

Лучшая иллюстрация, что института репутации в Украине не существует. Человеку нас*ать не только на подозрения относительно Ермака, но и на то, что подумают о нем. Главное – помочь дружбану. Так бывает, когда растешь на "Бригаде" и "Бумере", но не читаешь книги,

– написали в телеграмме KDK.

Вспомнили и за так называемую гадалку Андрея Ермака "Веронику Фэншуй", которая помогала бывшему главе Офиса президента. В переписке с чиновником она рассказывала, что ему следует делать, как держаться, и подумать о своем благосостоянии.

Так это правда, что гадалка Вероника Фэншуй говорила кого брать в сборную? Потому что результаты команды говорят сами за себя,

– шутит alavrus в тредсе.

Отдельным поводом для ярости стал тот факт, что миллионные суммы тратятся на спасение подозреваемых в коррупции, тогда как вся страна ежедневно собирает по гривне на нужды Вооруженных Сил Украины.

Пока сам Сергей Ребров никак не прокомментировал свои мотивы и бурную реакцию болельщиков.

Дружба Реброва и Ермака

Ребров, который покинул кресло главного тренера сборной Украины в апреле, неоднократно говорил о том, что давно знает Андрея Ермака, еще до того, как второй начал работать в Офисе Президента. Специалист называл чиновника порядочным человеком и рассказывал, что они довольно часто общаются.

Ранее Сергей Ребров в интервью ютуб-каналу "Бомбардир" открыто заявлял, что Андрей Ермак был одним из ключевых людей, которые способствовали его возвращению в Украину на должность главного тренера национальной команды.

Кроме того, Ребров и Ермак имеют общего кума – скандального депутата Николая Тищенко.