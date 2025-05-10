Сейчас Сергей Стаховский находится в составе спецподразделения СБУ "Альфа". Экс-тенисист рассказал о самой эффективной операции, в которой принял непосредственное участие, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.ua.

Читайте также Об Усике, гонках FPV-дронов и реабилитации через спорт: разговор с подполковником ГУР Савенко

Взрывная операция с участием Стаховского

В сентябре 2024 года Силы обороны уничтожили один из крупнейших вражеских арсеналов, который находился в Торопце Тверской области. Тогда украинским воинам удалось уничтожить большое количество боеприпасов, в том числе дорогостоящие ракеты.

Там было около 160 000 тонн боеприпасов, которые взрывались в течение недели. Мы нанесли это поражение совместно с другими подразделениями Сил обороны. И это существенно снизило вражеские поставки БК на фронт,

– рассказал Стаховский.

Также подразделение Сергея провело успешную штурмовую операцию в Курской области, когда удалось взять в плен большое количество российских военных.

"Еще одна операция – сотрудники центра из моего подразделения штурмовали укрепрайон противника с двухуровневыми бетонными подземными укреплениями на Курщине. По моему мнению, это одна из самых эффективных штурмовых операций. Тогда спецназовцы взяли в плен более сотни российский военных – беспрецедентная история.

Также наши сотрудники поразили два вертолета с помощью FPV", – рассказал бывший теннисист.

Напомним, что Сергей Стаховский в начале полномасштабного вторжения присоединился к теробороне Киева. Впоследствии служил в минометном взводе в составе 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Затем вошел в спецподразделение СБУ "Альфа". Стаховский был участником боев за Бахмут и Авдеевский коксохимический завод.