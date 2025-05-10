Наразі Сергій Стаховський перебуває у складі спецпідрозділу СБУ "Альфа". Екстенісист розповів про найефективнішу операцію, в якій взяв безпосередню участь, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.ua.

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Вибухова операція за участю Стаховського

У вересні 2024 року Сили оборони знищили один з найбільших ворожих арсеналів, який знаходився у Торопці Тверської області. Тоді українським воїнам вдалося знищити велику кількість боєприпасів, в тому числі дороговартісні ракети.

Там було близько 160 000 тонн боєприпасів, які вибухали протягом тижня. Ми завдали це ураження спільно з іншими підрозділами Сил оборони. І це суттєво знизило ворожі постачання БК на фронт,

– розповів Стаховський.

Також підрозділ Сергія провів успішну штурмову операцію в Курській області, коли вдалося взяти в полон велику кількість російських військових.

"Ще одна операція – співробітники центру з мого підрозділу штурмували укріпрайон противника з дворівневими бетонними підземними укріпленнями на Курщині. На мою думку, це одна з найефективніших штурмових операцій. Тоді спецпризначенці взяли в полон більше сотні російський військових – безпрецедентна історія.

Також наші співробітники вразили два гвинтокрили за допомогою FPV", – розповів колишній тенісист.

Нагадаємо, що Сергій Стаховський на початку повномасштабного вторгнення приєднався до тероборони Києва. Згодом служив у мінометному взводі у складі 4-ї окремої бригади швидкого реагування Нацгвардії. Потім увійшов до спецпідрозділу СБУ "Альфа". Стаховський був учасником боїв за Бахмут та Авдіївський коксохімічний завод.