Экс-игрок сборной Украины отреагировал на слухи о его бегстве за границу
- Сергей Задорожный опроверг слухи о своем выезде за границу, заявив, что остается в Украине.
- Задорожный является спортивным директором тернопольской Нивы с июня 2024 года и в прошлом играл за несколько украинских клубов.
В четверг, 6 ноября, появилась информация о том, что бывший футболист сборной Украины Сергей Задорожный выехал за границу. Недавно наставник попал в эпицентр скандального инцидента в Тернополе.
Такую информацию о выезде Сергея Задорожного из Украины сообщило издание Sport Arena. Бывший защитник отреагировал на данной слухи, передает 24 Канал.
Выехал ли Задорожный из Украины?
Задорожный выложил в своем профиле в фейсбуке скриншот новости о его выезде за границу, расставив все точки над "і". Он заверил, что не покидал украинскую землю и вообще не собирался выезжать из Украины.
Я в Украине, никуда не собирался и не собираюсь уезжать!
– написал Задорожный.
Задорожный не выехал из Украины / Скриншот из фейсбука экс-игрока
К слову, Сергей Задорожный, как сообщает портал Transfermarkt, работает спортивным директором тернопольской Нивы (с июня 2024 года). В своей карьере футболиста поиграл за целый ряд клубов – Днепре, Кремне, Торпедо, Кривбассе, Заре, Закарпатье, Ниве Тернополь и Александрии.
Что известно об инциденте с Сергеем Задорожным?
12 октября 2025 года в Тернополе неизвестные в военной форме и балаклавах заблокировали автомобиль Задорожного, где также находилась его жена. Мужчина вместе с женой более суток были заблокированы в автомобиле.
У колес авто были установлены "ежи", которые блокировали выезд транспорта с парковки возле торгового центра "Орнава".
Впоследствии стало известно, что спортивный директор тернопольского клуба отказался предъявить работникам ТЦК свой военно-учетный документ.
Эти неизвестные люди представлялись представителями ТЦК и заявляли, что хотят доставить бывшего игрока "для выяснения данных". В то же время в Тернопольском областном ТЦК рассказывали, что их представителей на данном месте не было.