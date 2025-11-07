Такую информацию о выезде Сергея Задорожного из Украины сообщило издание Sport Arena. Бывший защитник отреагировал на данной слухи, передает 24 Канал.

Выехал ли Задорожный из Украины?

Задорожный выложил в своем профиле в фейсбуке скриншот новости о его выезде за границу, расставив все точки над "і". Он заверил, что не покидал украинскую землю и вообще не собирался выезжать из Украины.

Я в Украине, никуда не собирался и не собираюсь уезжать!

– написал Задорожный.



Задорожный не выехал из Украины / Скриншот из фейсбука экс-игрока

К слову, Сергей Задорожный, как сообщает портал Transfermarkt, работает спортивным директором тернопольской Нивы (с июня 2024 года). В своей карьере футболиста поиграл за целый ряд клубов – Днепре, Кремне, Торпедо, Кривбассе, Заре, Закарпатье, Ниве Тернополь и Александрии.

Что известно об инциденте с Сергеем Задорожным?