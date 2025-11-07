Таку інформацію про виїзд Сергія Задорожного з України повідомило видання Sport Arena. Колишній захисник відреагував на даній чутки, передає 24 Канал.
Читайте також Що відомо про футболіста Задорожного, авто якого блокували у Тернополі
Чи виїхав Задорожний із України?
Задорожний виклав у своєму профілі у фейсбуці скриншот новини про його виїзд за кордон, розставивши усі крапки над "і". Він запевнив, що не покидав українську землю та взагалі не збирався виїжджати з України.
Я в Україні, нікуди не збирався і не збираюсь їхати!
– написав Задорожний.
Задорожний не виїхав із України / Скриншот із фейсбуку ексгравця
До слова, Сергій Задорожний, як повідомляє портал Transfermarkt, працює спортивним директором тернопільської Ниви (із червня 2024 року). У своїй кар'єрі футболіста пограв за цілий ряд клубів – Дніпрі, Кремені, Торпедо, Кривбасі, Зорі, Закарпатті, Ниві Тернопіль та Олександрії.
Що відомо про інцидент із Сергієм Задорожним?
12 жовтня 2025 року у Тернополі невідомі у військовій формі та балаклавах заблокували автомобіль Задорожного, де також перебувала його дружина. Чоловік разом із дружиною понад добу були заблоковані в автомобілі.
Біля коліс авто були встановлені їжаки", які блокували виїзд транспорту із паркування поблизу торгового центру "Орнава".
Згодом стало відомо, що спортивний директор тернопільського клубу відмовився пред'явити працівникам ТЦК свій військово-обліковий документ.
Ці невідомі люди представлялись представниками ТЦК і заявляли, що хочуть доставити колишнього гравця "для з’ясування даних". Водночас у Тернопільському обласному ТЦК розповідали, що їхніх представників на даному місці не було.