Таку інформацію про виїзд Сергія Задорожного з України повідомило видання Sport Arena. Колишній захисник відреагував на даній чутки, передає 24 Канал.

Чи виїхав Задорожний із України?

Задорожний виклав у своєму профілі у фейсбуці скриншот новини про його виїзд за кордон, розставивши усі крапки над "і". Він запевнив, що не покидав українську землю та взагалі не збирався виїжджати з України.

Я в Україні, нікуди не збирався і не збираюсь їхати!

– написав Задорожний.



Задорожний не виїхав із України / Скриншот із фейсбуку ексгравця

До слова, Сергій Задорожний, як повідомляє портал Transfermarkt, працює спортивним директором тернопільської Ниви (із червня 2024 року). У своїй кар'єрі футболіста пограв за цілий ряд клубів – Дніпрі, Кремені, Торпедо, Кривбасі, Зорі, Закарпатті, Ниві Тернопіль та Олександрії.

Що відомо про інцидент із Сергієм Задорожним?