У Тернополі 13 жовтня стався гучний скандал. Озброєні люди представились працівниками ТЦК та намагались забрати чоловіка, повідомляє 24 Канал.

Що сталося у Тернополі?

Відомо, що біля ТЦ "Орнава" військовослужбовці намагалися дістати з авто чоловіка, яка нібито перебував у розшуку. Той же переховувався в автомобілі понад добу разом з дружиною.

Навколо цієї події зібрались сотні перехожих. Сам же чоловік виявився колишнім футболістом та тренером. Звати його Сергій Задорожний і він встиг залишити певний слід у нашому футболі.

Що відомо про Задорожного?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Сергій народився у 1976 році у Новоазовську на Донеччині. Навчався в академії кам'янського Прометея, а у 1992-му дебютував на професійному рівні.

Задорожний грав на позиції лівого захисника. Він представляв такі клуби як Дніпро, Металург Самар, Гірник-Спорт, Торпедо Запоріжжя, Кривбас, Зоря, Закарпаття, Нива Тернопіль та Олександрія.

Половину кар'єри Сергій відіграв у нижчих дивізіонах, але і в еліті чемпіонату України награв 158 матчів. На його рахунку 8 голів та два асисти у складі Торпедо та Дніпра.



Сергій Задорожний встиг пограти за збірну України / фото ФК Нива Тернопіль

Крім того, разом із дніпрянами захисник виступав на міжнародній арені. У 2001 році Задорожний взяв участь у двох матчах Кубка УЄФА проти італійської Фіорентини (0:0 та 1:2).

Мав футболіст також досвід гри за збірну України, причому під керівництвом самого Валерія Лобановського. "Метр" викликав Сергія у 2001 році та дав йому дебютувати за команду у товариському матчі проти Латвії (1:0).

Загалом за 2001-2002 роки Сергій зіграв шість матчів за "синьо-жовтих". Правда, лише одна гра була офіційною – проти Польщі на виїзді в рамках відбору на чемпіонат світу-2002.

Ким працює Задорожний?

Після завершення кар'єри Задорожний продовжив будувати кар'єру у футболі. У 2008 році він повернувся в Кам'янське та на сезон очолив місцевий клуб Сталь.

Далі була тривала пауза без футболу, до якого він повернувся у 2017-му. Як повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини, надалі Сергій очолював такі клуби як Нива Тернопіль, Дніпро 1918, Нива Теребовля та львівський Рух U-19.

Спробував ексфутболіст себе і на керівних посадах. У дніпровській Перемозі він був спортивним директором, а з 2024 року обіймає аналогічну посаду у тернопільській Ниві.

При цьому після скандалу з ТЦК його адвокат запевняла, що Задорожний є вчителем фізкультури у школі та має бронювання від армії. Проте однією із причин скандалу в Тернополі стала відмова Сергія показати відповідні військові документи.

Деталі скандалу із Сергієм Задорожним