Российский КАБ полностью уничтожил дом родителей сестер Семеренко

Российская управляемая авиабомба полностью разрушила дом родителей известных украинских биатлонисток и олимпийских чемпионок Виты и Валентины Семеренко. Трагедия произошла в поселке Краснополье, расположенном в Сумской области.

Спортсменка сообщила об этом на своей странице в фейсбук. Она также опубликовала видео, на котором видны последствия вражеского обстрела.

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Что случилось с домом сестер Семеренко?

По словам биатлонистки, именно в этом доме прошло ее детство и начался путь в большой спорт.

Краснополье. Мой дом. Мое детство. Моя история. Именно здесь я сделала свои первые шаги в биатлоне. Именно сюда я привозила свои медали, среди которых и олимпийское золото. Это был дом, где жили мои воспоминания, моя семья, моя жизнь,

– написала Вита Семеренко.

Она подчеркнула, что этот обстрел является очередным военным преступлением России, за которое обязательно последует ответственность. Она добавила, что враг может разрушить стены, но не способен уничтожить память и любовь к родному краю.

Родители сестер Семеренко не пострадали, поскольку вовремя эвакуировались из прифронтового Краснополья.

Какая трагедия произошла ранее в семье сестер Семеренко?

Бабушка украинских биатлонисток погибла 23 марта 2025 года в результате массированного российского обстрела поселка Краснополье в Сумской области. Об этой трагической утрате олимпийские чемпионки сообщили в своих социальных сетях.

За два дня до трагедии, 21 марта, женщина отпраздновала свой 90-й день рождения. В своем инстаграм Вита Семеренко написала: "Она могла бы еще жить, но ее жизнь отняли проклятые россияне. Стерли мой дом, стерли ее жизнь, стерли память".