В истории украинского биатлона важное место занимают сестры Вита и Валентина Семеренко. Обе спортсменки уже завершили спортивную карьеру.

В 2014 году они "закрыли" два из четырех этапов победной украинской эстафеты на Олимпиаде в Сочи, завоевали призы на чемпионатах мира и этапах Кубка мира. О том, чем сейчас занимаются сестры, рассказывает 24 Канал.

Где сейчас Вита и Валентина Семеренко

В Украине. Легендарные биатлонистки сейчас переживают переходный этап от активной спортивной карьеры к жизни после соревнований. Вита, которая старше своей сестры на 15 минут, окончательно попрощалась со статусом спортсменки в марте. Выступления на международной арене она завершила еще в 2022 году, но некоторое время продолжала соревноваться на национальном уровне.

Весной, во время чемпионата Украины, Вита Семеренко и другая участница "золотой" олимпийской сборной Елена Пидгрушная официально попрощались со спортом. С тех пор она ведет менее публичный образ жизни.

Вита Семеренко и Елена Пидгрушная / Фото Федерации биатлона Украины

В июле стало известно, что президент Украины назначил Виту Семеренко, и пловцу Михаилу Романчуку стипендии как призерам Олимпийских игр. Отметим, что Вита, помимо эстафетного золота в 2014 году, завоевала также "бронзу" в спринте.

Карьера Валентины завершилась "тише", чем у сестры. В декабре 2022 года она выступила на Кубке IBU, после чего не устроила символического прощания с биатлоном. В конце 2025 года чемпионка мира и Олимпийских игр стала старшим тренером женской юношеской сборной Украины.

Что еще известно о жизни сестер

В соцсетях они освещают агрессию России против Украины. В июне 2025 года Вита сообщила об уничтожении родительского дома в Краснополье в результате российского авиаудара.

В конце октября стало известно, что перестало биться сердце отца титулованных сестер.

Вита и Валентина по 11 раз поднимались на пьедестал почета на соревнованиях уровня чемпионатов мира, Кубка мира или Олимпийских игр. В карьере Виты самым удачным был сезон 2012/13, когда она заняла 10-е место в общем зачете Кубка мира, а также 3-е место по итогам гонок с массовым стартом.

Валентина заняла 3-е место в общем зачете Кубка мира 2014/15. Тогда же ей не хватило 9 очков для завоевания Малого Хрустального глобуса в масс-стартах. В марте 2015 года Валя стала чемпионкой мира в этом виде программы.