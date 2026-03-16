Скандал на награждении: соперники демонстративно покинули пьедестал во время вручения медали

На чемпионате США по легкой атлетике вспыхнул громкий скандал. Во время церемонии награждения два спортсмена демонстративно сошли с пьедестала, протестуя против победителя.

Необычный инцидент произошел на чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта. Скандал разгорелся прямо во время церемонии награждения после финала забега на 5000 метров, пишет timesofindia.

Что произошло во время награждения?

Американский бегун Сет Клевенджер выиграл золотую медаль в забеге на 5000 метров на чемпионате и установил новый рекорд турнира со временем 13:35,55.

Впрочем, церемония награждения быстро превратилась в скандал. Двое призеров, Айдан Маттай и Тео Уделсон Ни, демонстративно сошли с пьедестала именно в тот момент, когда Клевенджер получал медаль.

Такой шаг спортсмены сделали в знак протеста против соперника.

Причина – старые подозрения в допинге

Демарш связан с давними подозрениями относительно использования запрещенных препаратов в карьере Клевенджера. Речь идет о возможном применении пептидов во время его выступлений за Университет штата Айова.

Хотя официальных санкций против спортсмена не было, тема допинга снова оказалась в центре внимания после протеста на пьедестале.