Самый молодой гроссмейстер Украины ворвался в топ-20 мировых шахмат

В катарской Дохе завершился чемпионат мира-2025 по блицу. Настоящим открытием турнира стал 16-летний украинец Игорь Самуненков.

Перед началом ЧМ-2025 по блицу Игорь Самуненков не входил в число претендентов на высокие места. Однако его выступление превзошло все ожидания, сообщает 24 Канал.

Как украинский вундеркинд выступил на ЧМ-2025 по блицу?

На старте турнира 16-летний гроссмейстер переиграл американца Самуэля Севиана с более высоким рейтингом. Однако впоследствии Игорь потерпел два подряд поражения во 2 и 3 турах, а потом еще и уступил в 6-м матче.

После шести туров Игорь набрал лишь 2,5 балла. Казалось, что чемпионат оказался провальным для юного шахматиста. Все изменилось во второй игровой день. Самуненков сумел собраться и выдать яркую победную серию.

С 12 по 18 тур украинец одержал шесть побед, одолев звезд мировых шахмат – американца Ханса Ниманна, вьетнамца Ле Куанг Льем и действующего чемпиона мира по классическим Доммараджу Гукеша из Индии.

Ожесточенной оказалась партия с титулованным норвежцем Магнусом Карлсеном. Экс-чемпиону мира пришлось приложить немало усилий, чтобы победить юного украинца.

В итоге Самуненков завершил чемпионат мира по блицу на 19 месте. 16-летний украинец заставил о себе говорить мировую шахматную элиту.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по блицу после швейцарского этапа

1. Арджун Эригайши (Индия) – 15

2. Фабиано Каруана (США) – 14

3. Магнус Карлсен (Норвегия) – 13,5

..

19. Игорь Самуненков (Украина) – 12,5

41. Руслан Пономарев (Украина) – 11,5

49. Александр Бортник (Украина) – 11

84. Василий Иванчук (Украина) – 10,5

155. Андрей Волокитин (Украина) – 9

Отметим, что чемпионом мира-2026 по блицу среди мужчин стал норвежец Магнус Карлсен. В женском турнире украинка Анна Музычук завоевала серебряную медаль.

Что известно об Игоре Самуненкове?