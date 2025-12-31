Самый молодой гроссмейстер Украины ворвался в топ-20 мировых шахмат
- 16-летний Игорь Самуненков ворвался в топ-20 на чемпионате мира по блицу, завершив турнир на 19 месте.
- Самуненков показал великолепную игру, одержав шесть побед подряд, включая победы над известными шахматистами, такими как Ханс Ниманн и Ле Куанг Льем.
В катарской Дохе завершился чемпионат мира-2025 по блицу. Настоящим открытием турнира стал 16-летний украинец Игорь Самуненков.
Перед началом ЧМ-2025 по блицу Игорь Самуненков не входил в число претендентов на высокие места. Однако его выступление превзошло все ожидания, сообщает 24 Канал.
Читайте также Российская гроссмейстерша позорно повела себя после поражения 11-летнему школьнику в США
Как украинский вундеркинд выступил на ЧМ-2025 по блицу?
На старте турнира 16-летний гроссмейстер переиграл американца Самуэля Севиана с более высоким рейтингом. Однако впоследствии Игорь потерпел два подряд поражения во 2 и 3 турах, а потом еще и уступил в 6-м матче.
После шести туров Игорь набрал лишь 2,5 балла. Казалось, что чемпионат оказался провальным для юного шахматиста. Все изменилось во второй игровой день. Самуненков сумел собраться и выдать яркую победную серию.
С 12 по 18 тур украинец одержал шесть побед, одолев звезд мировых шахмат – американца Ханса Ниманна, вьетнамца Ле Куанг Льем и действующего чемпиона мира по классическим Доммараджу Гукеша из Индии.
Ожесточенной оказалась партия с титулованным норвежцем Магнусом Карлсеном. Экс-чемпиону мира пришлось приложить немало усилий, чтобы победить юного украинца.
В итоге Самуненков завершил чемпионат мира по блицу на 19 месте. 16-летний украинец заставил о себе говорить мировую шахматную элиту.
Турнирная таблица ЧМ-2025 по блицу после швейцарского этапа
- 1. Арджун Эригайши (Индия) – 15
- 2. Фабиано Каруана (США) – 14
- 3. Магнус Карлсен (Норвегия) – 13,5
..
- 19. Игорь Самуненков (Украина) – 12,5
- 41. Руслан Пономарев (Украина) – 11,5
- 49. Александр Бортник (Украина) – 11
- 84. Василий Иванчук (Украина) – 10,5
- 155. Андрей Волокитин (Украина) – 9
Отметим, что чемпионом мира-2026 по блицу среди мужчин стал норвежец Магнус Карлсен. В женском турнире украинка Анна Музычук завоевала серебряную медаль.
Что известно об Игоре Самуненкове?
- Игорь Самуненков родился 15 июня 2009 года в Донецке. После начала российской агрессии в 2014 году вместе с семьей переехал в Киев.
- Парень начал серьезно заниматься шахматами в восьмилетнем возрасте уже в столице Украины. Он быстро стал одним из самых перспективных юных шахматистов страны, а на соревнованиях представлял Киевскую областную шахматную федерацию.
- В 14 лет Самуненков стал самым молодым действующим гроссмейстером мира. Этот титул был официально подтвержден в начале 2024 года. В составе сборной Украины стал победителем командного чемпионата Европы-2025.
- В рейтинге ФИДЕ занимает 209 место среди активных шахматистов мира и 12 среди украинских.