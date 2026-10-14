В Лиге чемпионов не бывает легких соперников, – разговор с Кучером о матче Шахтер – АЕК

Донецкий Шахтер многообещающе стартовал в Лиге чемпионов 2026/2027. После ничьей на выезде с нидерландским ПСВ во втором туре "горняки" сразятся с греческим клубом АЕК.

Единственный представитель Украины в основном раунде евросезона еще ни разу не встречался с этим соперником в официальных матчах. Новым для команды турецкого тренера Арды Турана является и номинально домашний стадион, которым в этом сезоне Лиги чемпионов стал лондонский "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на это, украинский клуб подходит ко второму туру главного континентального турнира на откровенно позитивной ноте: первое место в чемпионате и наличие зачетного очка в таблице еврокубка.

Аналогичную динамику демонстрирует АЕК, который всего на одно очко уступает лидеру чемпионата Греции Панатинаикосу, а Лигу чемпионов начал с домашней победы над австрийским клубом ЛАСК (1:0).

В эксклюзивном интервью для 24 Канала о перспективах матча Шахтер – АЕК разобрался бывший защитник Шахтера и сборной Украины Александр Кучер, который за время игровой карьеры провел 45 матчей в Лиге чемпионов.

Сможет ли Шахтер победить АЕК

Александр Николаевич, каковы ваши ожидания от матча Шахтер – АЕК?

Считаю, что будет очень интересная игра. Мы видим, что АЕК – команда, что кроме Суперкубка Греции, пока не проигрывала в этом сезоне. В чемпионате у них были две выездные ничьи, а все домашние матчи оставались за этой командой.

Так, сейчас для АЕКа матч будет выездным, но на самом деле и для Шахтера тоже. Поэтому ожидаю интересной игры. Раньше мы проводили матчи в Польше или Германии, теперь – на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Посмотрим, какой будет поддержка и как мы будем выглядеть.

Шахтер уже долгое время играет все матчи на выезде, и это также дает определенный опыт. Учитывая прошлый матч в Лиге чемпионов, мы рассчитываем на победу. В игре против ПСВ (1:1) наша команда очень понравилась, поэтому надеюсь только на победу.

Футболисты Шахтера в матче против ПСВ / Фото Шахтера

Повлияла ли на форму Шахтера пауза на матчи сборных

Изменилась ли форма Шахтера за последние пять недель, прошедших после встречи с ПСВ?

Сейчас у нас была большая пауза на матчи сборных. Уже потом Шахтер убедительно обыграл Верес (3:0), но мы видели, что у команды из Ровно было удаление в первом тайме. Конечно, против Шахтера играть в полном составе сложно, а вдесятером – это большой гандикап для соперника.

Этот матч брать за основу для оценки не нужно, поэтому сложно определить, в каком физическом состоянии находятся футболисты Шахтера. Посмотрим уже в матче против АЕКа, и тогда сможем оценить, как они вышли из этой паузы.

Многие остались в клубе во время международной паузы, но более десяти футболистов Шахтера летали в разные сборные. Больше всего мы следили за украинцами: Валерием Бондарем, Николаем Матвиенко, Дмитрием Ризником, Егором Назариной и Олегом Очеретько. Хватит ли штабу Арды Турана времени, чтобы привести украинцев в нужную форму?

Должно хватить, ведь и в сборной была ротация. Футболисты не играли все матчи и по 90 минут. Должны восстановиться. Видим, что в УПЛ тренер дал Очеретько отдохнуть. Думаю, что игроки (сборной Украины – 24 Канал) подойдут к игре Лиги чемпионов в оптимальной форме.

Станет ли матч второго тура ключевым для Шахтера в Лиге чемпионов

Во время игровой карьеры вы играли в Лондоне, в том числе и на стадионе Челси. Есть ли у "Стэмфорд Бридж" свои особенности?

Это хорошая арена, там очень приятно играть. Если будет поддержка, то впечатления от нее только удвоятся. Выступать на таких стадионах, причем при заполненных трибунах, – одно удовольствие.

После матча против греков Шахтер ждут Интер, Спортинг, Фенербахче, Слован, РБ Лейпциг и Реал. Пожалуй, только словацкая команда в Европе имеет более низкий статус, чем соперник из Греции. Можно ли рассматривать потенциальные четыре очка после стартовых двух матчей как необходимый шаг в топ-24?

Не люблю забегать вперед, ведь результат мы увидим только после финального свистка. До игры не вижу смысла говорить, что мы победили. Здесь главное – ответственно готовиться от матча к матчу.

В таких турнирах, как Лига чемпионов, не бывает проходных соперников. Если мы хотим побеждать и попасть в первую группу команд, которые будут дальше бороться за трофей, – нужно прилагать максимум усилий.

Влияет ли на результат неопределенность относительно будущего Турана

В СМИ активно обсуждают будущее Турана. Читают ли футболисты подобные новости и как обычно реагируют?

Это лишнее, лучше такие новости не читать. Но думаю, что, возможно, со стороны сборной Турции есть определенный интерес к тренеру, но в коллективе нужно закрывать на это глаза.

Сам тренер, Арда Туран, понимает, что он находится в таком клубе, как Шахтер, и уходить в сборную в середине сезона было бы нелогично. Считаю, что Арда останется в Шахтере и будет работать.



Арда Туран / Фото ФК Шахтер

Что еще известно о выступлении Шахтера в Лиге чемпионов 2026/27

Матч Шахтер – АЕК начнется в среду, 14 октября, в 22:00, по киевскому времени.

Отметим, что цвета греческого клуба представляет бывший полузащитник Шахтера Александр Зубков. В настоящее время 30-летний украинец не является основным игроком команды. На счету Зубкова один гол и одна голевая передача в восьми матчах за АЕК.

В 2023 году клубы сыграли товарищеский матч, который завершился досадным поражением дончан со счетом 5:0.

Чтобы пробиться в раунд плей-офф, Шахтеру нужно финишировать в турнирной таблице не ниже 24-го места. В частности, клубы, занявшие по итогам группового этапа первые восемь мест, выйдут в 1/8 финала. В то же время команды с 9-й по 24-ю позицию будут играть в 1/16 финала.