Шахтер – АЗ Алкмаар: где смотреть матч 1/4 финала Лиги конференций
- Шахтер проведет домашний матч 1/4 финала Лиги конференций против АЗ Алкмаар.
- Встреча в польском Кракове начнется 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.
В четверг, 9 апреля, в Лиге конференций состоятся четвертьфинальные матчи сезона 2025–2026. Участие в турнире продолжает принимать представитель Украины Шахтер.
Украинский гранд проведет первую игру из двухматчевой дуэли против нидерландского АЗ из Алкмаара. Матч будет номинально домашним для "горняков", но пройдет в польском Кракове, сообщает 24 Канал.
Где смотреть игру?
Матч Шахтер – АЗ онлайн будет показан на территории Украины. Официальным транслятором Лиги конференций является компания Megogo, которая и обеспечит показ встречи.
Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол Перший". Он доступен на ОТТ-платформе Megogo в пакетах "Оптимальный", "Спорт" и "MEGOPACK". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Комментировать встречу будут Виталий Волочай и Вадим Шевякин. Накануне боя транслятор предложит зрителям аналитическую студию с участием экс-футболистов Александра Головко и Эдуарда Цихмейструка. Начало – в 20:45.
Как Шахтер играет в Лиге конференций?
Шахтер имеет шанс второй раз в истории выиграть евротрофей. Команда Арды Турана легко прошла основную стадию Лиги конференций, выиграв 4 матча из шести.
Правда, и соперники у Шахтера были не слишком сильными (Риека, Легия, Шемрок Роверс, Брейдаблик, Абердин, Хамрун Спартанс). Уже в 1/8 финала "горняки" столкнулись с проблемами.
Донецкий клуб выиграл на выезде у Леха со счетом 3:1, но во второй встрече умудрился пропустить дважды в первом тайме. В итоге автогол соперника помог "горнякам" пройти дальше.
Что ждет Шахтер дальше?
- АЗ должен стать самым тяжелым соперником для дончан в этом евросезоне. Команда уверенно прошла Спарту в 1/8 финала Лиги конференций, хоть на основной стадии и заняла лишь 14 место.
- Зато в чемпионате Нидерландов алкмаарцы борются за зону Лиги чемпионов. Подопечные Лероя Эхтельда идут шестыми, отставая от топ-тройки на 8 баллов.
- Ответный матч против АЗ состоится в Нидерландах 16 апреля. Победитель пары выйдет в 1/2 финала Лиги конференций на английский Кристал Пэлас или итальянскую Фиорентину.
- Кроме того, Шахтеру еще предстоит битва за чемпионство в УПЛ. Подопечные Турана делят первое место с черкасским ЛНЗ. но имеют еще матч в запасе.