Шахтер – АЗ Алкмаар: где смотреть матч 1/4 финала Лиги конференций

В четверг, 9 апреля, в Лиге конференций состоятся четвертьфинальные матчи сезона 2025–2026. Участие в турнире продолжает принимать представитель Украины Шахтер.

Украинский гранд проведет первую игру из двухматчевой дуэли против нидерландского АЗ из Алкмаара. Матч будет номинально домашним для "горняков", но пройдет в польском Кракове, сообщает 24 Канал.

По теме Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025 – 2026: на каком месте Украина

Где смотреть игру?

Матч Шахтер – АЗ онлайн будет показан на территории Украины. Официальным транслятором Лиги конференций является компания Megogo, которая и обеспечит показ встречи.

Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол Перший". Он доступен на ОТТ-платформе Megogo в пакетах "Оптимальный", "Спорт" и "MEGOPACK". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Комментировать встречу будут Виталий Волочай и Вадим Шевякин. Накануне боя транслятор предложит зрителям аналитическую студию с участием экс-футболистов Александра Головко и Эдуарда Цихмейструка. Начало – в 20:45.

Как Шахтер играет в Лиге конференций?

Шахтер имеет шанс второй раз в истории выиграть евротрофей. Команда Арды Турана легко прошла основную стадию Лиги конференций, выиграв 4 матча из шести.

Правда, и соперники у Шахтера были не слишком сильными (Риека, Легия, Шемрок Роверс, Брейдаблик, Абердин, Хамрун Спартанс). Уже в 1/8 финала "горняки" столкнулись с проблемами.

Донецкий клуб выиграл на выезде у Леха со счетом 3:1, но во второй встрече умудрился пропустить дважды в первом тайме. В итоге автогол соперника помог "горнякам" пройти дальше.

Что ждет Шахтер дальше?