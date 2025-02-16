Последний экзамен перед чемпионатом: Шахтер победил Дилу на сборах в Турции

Поединком против грузинской Дилы Шахтер завершил подготовку ко второй части чемпионата. "Горняки" не имели особых проблем с бронзовым призером чемпионата Грузии.

Шахтер – Дела 2:0

Голы: Педро Энрике, 57, Траоре, 64

В воскресенье, 16 февраля, в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции состоялся матч между Шахтером и Дилой. Главный тренер "горняков" Марино Пушич снова доверил место в основе бразильскому новичку Кауану Элиасу, пишет 24 Канал.

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Голы-красавцы "горняков"

В первом тайме ни одна из команд не смогла отличиться голом. Досадную травму на 28-й минуте встречи получил Марьян Швед, который забивал в двух последних спаррингах. Вместо него на поле вышел бразилец Невертон.

В начале второго тайма "горняки" открыли счет. Защитник Педро Энрике красивым ударом издали отправил мяч в сетку ворот соперника.

Уже через семь минут Таоре удвоил преимущество Шахтера. Буркинийский нападающий на малом клочке обыграл нескольких защитников и спокойно отправил мяч в ворота.

Видеообзор матча Шахтер – Дила

Шахтер на отлично сдал последний экзамен перед возобновлением чемпионата. Напомним, что в предыдущем поединке "горняки" обыграли латвийский РФШ (3:1). Тогда один из голов забил драгоценный новичок Элиас.

Свой следующий матч уже в рамках 18-го тура УПЛ подопечные Пушича проведут 24 февраля. Соперником дончан будет киевский Левый Берег.