Шахтар – Діла 2:0

Голи: Педро Енріке, 57, Траоре, 64

У неділю, 16 лютого, в рамках навчально-тренувального збору в Туреччині відбувся матч між Шахтарем та Ділою. Головний тренер "гірників" Маріно Пушич знову довірив місце в основі бразильському новачку Кауану Еліасу, пише 24 Канал.

Читайте також Степаненко з болем розповів іноземному виданню про окуповане росіянами рідне селище

Голи-красені "гірників"

У першому таймі жодна з команд не змогла відзначитися голом. Прикру травму на 28-й хвилині зустрічі отримав Мар'ян Швед, який забивав у двох останніх спарингах. Замість нього на поле вийшов бразилець Невертон.

На початку другого тайму "гірники" відкрили рахунок. Захисник Педро Енріке красивим ударом здалеку відправив м'яч до сітки воріт суперника.

Вже через сім хвилин Таоре подвоїв перевагу Шахтаря. Буркінійський нападник на малому клаптику обіграв кількох захисників та спокійно відправив м'яч у ворота.

Відеоогляд матчу Шахтар – Діла

Шахтар на відмінно склав останній екзамен перед поновленням чемпіонату. Нагадаємо, що у попередньому поєдинку "гірники" обіграли латвійський РФШ (3:1). Тоді один з голів забив коштовний новачок Еліас.

Свій наступний матч вже в рамках 18-го туру УПЛ підопічні Пушича проведуть 24 лютого. Суперником донеччан буде київський Лівий Берег.