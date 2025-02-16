Шахтер – Дела 2:0
Голы: Педро Энрике, 57, Траоре, 64
В воскресенье, 16 февраля, в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции состоялся матч между Шахтером и Дилой. Главный тренер "горняков" Марино Пушич снова доверил место в основе бразильскому новичку Кауану Элиасу, пишет 24 Канал.
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Голы-красавцы "горняков"
В первом тайме ни одна из команд не смогла отличиться голом. Досадную травму на 28-й минуте встречи получил Марьян Швед, который забивал в двух последних спаррингах. Вместо него на поле вышел бразилец Невертон.
В начале второго тайма "горняки" открыли счет. Защитник Педро Энрике красивым ударом издали отправил мяч в сетку ворот соперника.
Уже через семь минут Таоре удвоил преимущество Шахтера. Буркинийский нападающий на малом клочке обыграл нескольких защитников и спокойно отправил мяч в ворота.
Видеообзор матча Шахтер – Дила
Шахтер на отлично сдал последний экзамен перед возобновлением чемпионата. Напомним, что в предыдущем поединке "горняки" обыграли латвийский РФШ (3:1). Тогда один из голов забил драгоценный новичок Элиас.
Свой следующий матч уже в рамках 18-го тура УПЛ подопечные Пушича проведут 24 февраля. Соперником дончан будет киевский Левый Берег.