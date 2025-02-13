Шахтер – РФШ 3:1

Голы: Швед, 3, Элиас, 20, Траоре, 65 – Деркач, 90+1

Поединок Шахтера против бывшего соперника Динамо по Лиге Европы состоялся в четверг, 13 февраля. Это был пятый спарринг "горняков" на тренировочных сборах в Турции, пишет 24 Канал.

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Забивали только "горняки"

В стартовом составе Шахтера дебютировали оба зимних новичка – боливийский центральный защитник Диего Арройо и бразильский нападающий Кауан Элиас.

Подопечные Марино Пушича без разведки начали поединок. Уже на 3-й минуте встречи Швед получил пас от Педриньо и отправил первый мяч в сетку ворот соперника. Кстати, Марьян забивает во втором подряд спарринге.

На 20-й минуте встречи дебютный гол за Шахтер забил Элиас. Бразилец воспользовался передачей Шведа и элегантно переправил мяч в ворота.

Во втором тайме Элиаса заменил Траоре, который довел преимущество "горняков" до трех мячей. В компенсированное время воспитанник академии Шахтера Деркач забил гол престижа.

В итоге Шахтер одержал победу со счетом 3:1.

Видеообзор матча Шахтер – РФШ

Свой следующий спарринг команда Пушича сыграет 17 февраля против латвийской Ауды.