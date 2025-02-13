Шахтар – РФШ 3:1

Голи: Швед, 3, Еліас, 20, Траоре, 65 – Деркач, 90+1

Поєдинок Шахтаря проти колишнього суперника Динамо по Лізі Європи відбувся у четвер, 13 лютого. Це був п'ятий спаринг "гірників" на тренувальних зборах у Туреччині, пише 24 Канал.

Читайте також Три вилучення та три пенальті: Шахтар драматично вилетів з Юнацької ліги УЄФА

Забивали тільки "гірники"

У стартовому складі Шахтаря дебютували обоє зимових новачків – болівійський центральний захисник Дієго Арройо та бразильський нападник Кауан Еліас.

Підопічні Маріно Пушича без розвідки розпочали поєдинок. Вже на 3-й хвилині зустрічі Швед отримав пас від Педріньйо та відправив перший м'яч до сітки воріт суперника. До речі, Мар'ян забиває у другому поспіль спарингу.

На 20-й хвилині зустрічі дебютний гол за Шахтар забив Еліас. Бразилець скористався передачею Шведа та елегантно переправив м'яч у ворота.

У другому таймі Еліаса замінив Траоре, який довів перевагу "гірників" до трьох м'ячів. У компенсований час вихованець академії Шахтаря Деркач забив гол престижу.

У підсумку Шахтар здобув перемогу з рахунком 3:1.

Відеоогляд матчу Шахтар – РФШ

Свій наступний спаринг команда Пушича зіграє 17 лютого проти латвійської Ауди.