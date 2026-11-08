Донецкий Шахтер и киевское Динамо 8 ноября встретятся в "Украинском классическом" противостоянии. Команды проведут матч во Львове в рамках 12-го тура УПЛ.

Матч Шахтер – Динамо состоится на "Арене Львов", а стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00, сообщает 24 Канал.

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо

В Украине трансляцию матча обеспечит УПЛ ТВ, а прямой эфир будет доступен на видеоплатформе MEGOGO и видеосервисах "Киевстар ТВ" и Setanta Sports.

Шахтер подходит к матчу с Динамо, имея в своем активе серию из 9 матчей подряд без поражений от киевлян в рамках чемпионата Украины.

Также команды накануне встретились в матче 1/8 финала Кубка Украины, который завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.

Для обеих команд чрезвычайно важно одержать победу: Шахтер борется с Полесьем за лидерство в турнирной таблице УПЛ, тогда как Динамо пытается сократить отставание от конкурентов.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Онлайн-трансляция матча появится в день игры.