Шахтер – Динамо: где посмотреть онлайн матч УПЛ

Adv

Матч между Шахтером и Динамо начнется в 18:00 и будет доступен для просмотра в Украине на нескольких платформах, сообщает 24 Канал.

популярные видео

Расписание трансляций матча Шахтер – Динамо

Посмотреть матч можно будет благодаря трансляции на УПЛ ТВ. Прямой эфир этого вещателя доступен на видеоплатформе MEGOGO и видеосервисах "Киевстар ТВ" и Setanta Sports.

Впервые в этом сезоне пути команд пересеклись в Кубке Украины. Киевляне большую часть матча играли в меньшинстве из-за удаления Тараса Михавка и уступили "горнякам" со счетом 3:0.

Следует отметить, что, несмотря на удаление в кубковом матче, Михавко пропустит игру чемпионата Украины против дончан. Также Динамо не поможет Андрей Ярмоленко, который в предыдущем туре получил красную карточку в игре против Кривбасса.

Добавим, что Динамо не может победить Шахтер в рамках чемпионата уже 9 матчей подряд. Последняя победа киевлян над принципиальным соперником в УПЛ состоялась еще в апреле 2021 года.