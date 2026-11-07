Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Матч між Шахтарем і Динамо розпочнеться о 18:00 та буде доступний для перегляду в Україні на кількох платформах, повідомляє 24 Канал.

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Розклад трансляцій матчу Шахтар – Динамо

Переглянути поєдинок можна буде завдяки трансляції на УПЛ ТБ. Прямий ефір цього мовника доступний на відеоплатформі MEGOGO та відеосервісах "Київстар ТВ" і Setanta Sports.

Уперше в цьому сезоні шляхи команд перетнулися у Кубку України. Кияни грали в меншості більшість матчу через вилучення Тараса Михавка та поступилися "гірникам" з рахунком 3:0.

Слід зазначити, що попри вилучення у кубковому матчі Михавко пропустить гру чемпіонату України проти донеччан. Також Динамо не допоможе Андрій Ярмоленко, який у попередньому турі отримав червону картку в грі проти Кривбасу.

Додамо, Динамо не може перемогти Шахтар у межах чемпіонату ось уже як 9 матчів поспіль. Попередня звитяга киян над принциповим суперником в УПЛ відбулася ще у квітні 2021 року.