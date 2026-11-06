Так було, є і буде завжди, – ексгравець збірної України зробив заяву про матч Шахтар – Динамо

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Експерт вважає, що вояж Шахтаря до Лондона на матч Ліги чемпіонів проти Спортінга не вплине на підготовку до гри з Динамо. Про це Сергій Дірявка сказав в інтерв’ю 24 Каналу.

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З чим Шахтар та Динамо підійдуть до гри у чемпіонаті

Шахтар не зумів здобути залікові бали у вівторок, 3 листопада, коли поступився Спортінгу (0:1). На думку Сергія Дірявки, ця обставина не знайде відображення під час поєдинку на "Арені-Львів".

Це буде окрема історія. Жоден результат тут у Лізі чемпіонів не вплине на матч з Динамо. Як і інші моменти, травми і дискваліфікації. Гра Шахтаря з Динамо – завжди окрема історія. Так було, є і буде завжди– зазначив експерт.

Матч 12-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо має відбутися 8 листопада у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Яке турнірне становище мають майбутні суперники

"Гірники" з 28 очками очолюють турнірну таблицю Української Прем’єр-ліги. Вони випереджають Полісся на три очки, але житомиряни мають матч у запасі.

Динамо, як і команда Ротаня, зіграло 10 матчів в УПЛ. На рахунку киян 22 очки та 3-тє місце у таблиці. Шахтар також залишається єдиним представником України на євроарені.

Уже після перерви на матчі збірних, 25 листопада, підопічні Арди Турана у Лондоні зустрінуться з турецьким Фенербахче. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.