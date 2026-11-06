Так было, есть и будет всегда, – экс-игрок сборной Украины сделал заявление по поводу матча Шахтер – Динамо

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Эксперт считает, что поездка Шахтера в Лондон на матч Лиги чемпионов против Спортинга не повлияет на подготовку к игре с Динамо. Об этом Сергей Дирявка заявил в интервью 24 Каналу.

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С чем Шахтер и Динамо подойдут к матчу в чемпионате

"Шахтер" не сумел набрать очки во вторник, 3 ноября, когда уступил Спортингу (0:1). По мнению Сергея Дирявки, это обстоятельство не найдет отражения во время поединка на "Арене-Львов".

Это будет отдельная история. Ни один результат здесь, в Лиге чемпионов, не повлияет на матч с Динамо. Как и другие моменты, травмы и дисквалификации. Игра Шахтера с Динамо – всегда отдельная история. Так было, есть и будет всегда– отметил эксперт.

Матч 12-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо должен состояться 8 ноября во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Каково турнирное положение будущих соперников

"Горняки" с 28 очками возглавляют турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги. Они опережают Полесье на три очка, но у житомирян есть матч в запасе.

Динамо, как и команда Ротаня, провело 10 матчей в УПЛ. На счету киевлян 22 очка и 3-е место в таблице. Шахтер также остается единственным представителем Украины на евроарене.

Уже после перерыва на матчи сборных, 25 ноября, подопечные Арды Турана в Лондоне встретятся с турецким Фенербахче. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.