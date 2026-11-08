Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины / Коллаж 24 Канала
Донецкий Шахтер и киевское Динамо 8 ноября встретятся в "Украинском классическом" противостоянии. Команды проведут матч во Львове в рамках 12-го тура УПЛ.
Матч Шахтер – Динамо состоится на "Арене Львов", а стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00, сообщает 24 Канал.
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Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо
В Украине трансляцию матча обеспечит УПЛ ТВ, а прямой эфир будет доступен на видеоплатформе MEGOGO и видеосервисах "Киевстар ТВ" и Setanta Sports.
Прогнозы
Шахтер подходит к матчу с Динамо, имея в своем активе серию из 9 матчей подряд без поражений от киевлян в рамках чемпионата Украины.
Также команды накануне встретились в матче 1/8 финала Кубка Украины, который завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.
Для обеих команд чрезвычайно важно одержать победу: Шахтер борется с Полесьем за лидерство в турнирной таблице УПЛ, тогда как Динамо пытается сократить отставание от конкурентов.
Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Онлайн-трансляция матча появится в день игры.
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