Sport News 24
Sport News 24
Live
Просмотров: Время чтения: 1 мин

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Михаил Гема
Шахтер – Динамо: смотреть онлайн прямую трансляцию, матч 8 ноября, УПЛ

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины / Коллаж 24 Канала

Донецкий Шахтер и киевское Динамо 8 ноября встретятся в "Украинском классическом" противостоянии. Команды проведут матч во Львове в рамках 12-го тура УПЛ.

 
Adv

Матч Шахтер – Динамо состоится на "Арене Львов", а стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00, сообщает 24 Канал.

популярные видео

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо

В Украине трансляцию матча обеспечит УПЛ ТВ, а прямой эфир будет доступен на видеоплатформе MEGOGO и видеосервисах "Киевстар ТВ" и Setanta Sports.

Прогнозы

Чи виграє Динамо у Шахтаря?

Чи виграє Динамо у Шахтаря?

Футбол
x1.5
6 959
2дн : 03год : 25хв
 Больше прогнозов здесь →

Шахтер подходит к матчу с Динамо, имея в своем активе серию из 9 матчей подряд без поражений от киевлян в рамках чемпионата Украины.

Также команды накануне встретились в матче 1/8 финала Кубка Украины, который завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.

Для обеих команд чрезвычайно важно одержать победу: Шахтер борется с Полесьем за лидерство в турнирной таблице УПЛ, тогда как Динамо пытается сократить отставание от конкурентов.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Онлайн-трансляция матча появится в день игры.

Связанные темы:

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter