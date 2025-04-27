Киевское Динамо уверенно шагает к 17 чемпионству. Одним из препятствий на пути к золотым наградам мог стать донецкий Шахтер, пишет 24 Канал.

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Лучшие моменты матча Шахтер – Динамо

В центральном матче 26-го тура зрители увидели четыре забитых мяча. В первом тайме лучше выглядели подопечные Марино Пушича. "Горняки" дважды воспользовались ошибками динамовцев.

Сначала Кевин открыл счет во встрече, реализовав пенальти за фол Михавка на Эгиналду. Еще до перерыва "горняки" увеличили преимущество. Бразилец Эгиналду был первым на мяче, который Нещерет не сумел зафиксировать после удара Матвиенко, и переправил его в ворота.

Динамовцы во втором тайме совершили невероятный камбэк. На 56-й минуте Ванат сократил разрыв в счете. А на третьей компенсированной минуте Кабаев забил эквалайзер и спас Динамо от поражения.

Видеообзор матча Шахтер – Динамо

В турнирной таблице Динамо удерживает первую строчку. "Бело-синие" опережают Александрию на четыре балла, а Шахтер на 10.