Київське Динамо впевнено крокує до 17 чемпіонства. Однією з перешкод на шляху до золотих нагород міг стати донецький Шахтар, пише 24 Канал.

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Найкращі моменти матчу Шахтар – Динамо

У центральному матчі 26-го туру глядачі побачили чотири забиті м'ячі. У першому таймі кращий вигляд мали підопічні Маріно Пушича. "Гірники" двічі скористалися помилками динамівців.

Спочатку Кевін відкрив рахунок у зустрічі, реалізувавши пенальті за фол Михавка на Егіналду. Ще до перерви "гірники" збільшили перевагу. Бразилець Егіналду був першим на м'ячі, який Нещерет не зумів зафіксувати після удару Матвієнка, та переправив шкірястого у ворота.

Динамівці у другому таймі здійснили неймовірний камбек. На 56-й хвилині Ванат скоротив розрив у рахунку. А на третій компенсованій хвилині Кабаєв забив еквалайзер та врятував Динамо від поразки.

Відеоогляд матчу Шахтар – Динамо

У турнірній таблиці Динамо утримує першу сходинку. "Біло-сині" випереджають Олександрію на чотири бали, а Шахтар на 10.