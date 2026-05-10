Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Sport News 24 Футбол Шахтер уничтожил интригу в УПЛ: "горняки" разгромили Полтаву и досрочно стали чемпионами
10 мая, 18:18
2

Шахтер уничтожил интригу в УПЛ: "горняки" разгромили Полтаву и досрочно стали чемпионами

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Донецкий Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу сезона 2025/2026, победив Полтаву со счетом 4:0.
  • Это 16-е чемпионство для Шахтера, первое под руководством Арды Турана, а СК Полтава опустилась в Первую лигу.

Донецкий Шахтер досрочно стал чемпионом Украины по футболу сезона 2025/2026. Разгром Полтавы со счетом 4:0 принес "горнякам" титул еще до завершения сезона.

Шахтер поставил яркую точку в чемпионской гонке, официально вернув себе золото украинской Премьер-лиги. Команда Арды Турана оформила титул максимально убедительно – за три тура до финиша УПЛ, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Владельцы украинских клубов попали в топ-100 бизнесменов: сколько они зарабатывают

Как получил чемпионство Шахтер?

В матче против Полтавы дончане с первых минут захватили контроль над игрой и не позволили сопернику даже мечтать о сенсации. Шахтер забил четыре сухих мяча, продемонстрировав полное преимущество в классе, скорости и реализации моментов.

В конце первого тайма отличился Дмитрий Крыськив, после перерыва дважды забил Исаке Силва, а точку в игре поставил Лассина Траоре.

Благодаря этой победе "горняки" стали недосягаемыми для преследователей в турнирной таблице и досрочно гарантировали себе чемпионский титул. Это чемпионство стало очередным подтверждением доминирования клуба на внутренней арене.

Туран приводит Шахтер к золоту

Для Арды Турана этот титул стал первым во главе команды. Несмотря на давление сезона, кадровые вызовы и борьбу на нескольких фронтах, Шахтер сумел пройти дистанцию стабильнее конкурентов.

Донецкий клуб получил свое 16-е чемпионство.

В прошлом сезоне золотые медали УПЛ завоевали футболисты Динамо. Сейчас киевляне рискуют финишировать без наград чемпионата, однако с большим шансом добыть Кубок Украины.

СК Полтава, которая проиграла Шахтеру, официально вылетела из высшего дивизиона в Первую лигу.

#РЕКЛАМА
24 Канал
Епіцентр
12.05.26, 15:30
Фора господарів (+0.5)
2.6
Зробити ставку
Полісся
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Связанные темы:

УПЛ
Футбол
СК Полтава Шахтер