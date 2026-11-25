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Действующие чемпионы УПЛ провели номинально домашний матч на "Стэмфорд Бридж" в английской столице. О результате и ходе матча рассказывает 24 Канал.

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Как Шахтер сыграл против Фенербахче в Лиге чемпионов

Начальные минуты оказались за Шахтером, но отличались преимущественно контролем мяча со стороны украинской команды.

Шахтер – Фенербахче – 0:1

Голы: Мурики 56',

В первые 45 минут остроты со стороны соперников было довольно мало. Основная часть атак исходила именно от представителей турецкой Суперлиги. На 17-й минуте арбитры отменили гол Ведада Мурики, а через 10 минут Мейсон Гринвуд не реализовал выход один на один с Дмитрием Ризником.

Во втором тайме спокойный старт игры был прерван опасным моментом турок, который реализовал Мурики – 0:1.

В заключительные 30 минут игры "горняки" не сумели сравнять счет или создать достаточное количество голевых моментов – поражение 0:1

"Шахтер" довел безвыигрышную серию во всех турнирах до 4 матчей.

Что дальше для Шахтера

Следующий матч команда Арды Турана проведет в УПЛ. Там в последний день осени "горняки" примут Буковину. Начало матча на "Львов-Арене" запланировано на 18:00 по киевскому времени.

В Лиге чемпионов украинскую команду ждет выезд в Братиславу, где ее соперником станет местный Слован. Матч начнется 9 декабря в 19:45 по киевскому времени.