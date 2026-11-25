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Чинні чемпіони УПЛ грати номінально домашній матч на "Стемфорд Бридж" в англійській столиці. Про результат та перебіг поєдинку розповідає 24 Канал.

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Як Шахтар зіграв проти Фенербахче у Лізі чемпіонів

Стартові хвилини виявилися за за Шахтарем, але відзначились переважно контролем м'яча з боку української команди.

Шахтар – Фенербахче – 0:1

Гол: Мурікі 56'

У перші 45 хвилин гостроти від суперників було доволі мало. Її основна кількість йшла саме від представників турецької Суперліги. На 17 хвилині арбітри відмінили гол Ведада Мурікі, а за 10 хвилин вихід сам на сам з Дмитром Різником не реалізував Мейсон Грінвуд.

У другому таймі спокійний старт гри був перерваний небезпечним моментом турків, який реалізував Мурікі – 0:1.

У завершальні 30 хвилин гри "гірники" не зуміли зрівняти рахунок, або ж створити достатньої кількості гольових нагод – поразка 0:1

Шахтар довів безвиграшну серію в усіх турнірах до 4 матчів.

Що далі для Шахтаря

Наступний матч команда Арди Турана проведе в УПЛ. Там в останній день осені "гірники" приймуть Буковину. Старт гри поєдинку на "Львів-Арені" заплановано о 18:00 за київським часом.

У Лізі чемпіонів на український колектив очікує виїзд до Братислави, де його опонентом буде місцевий Слован. Матч розпочнеться 9 грудня о 19:45 за київським часом.