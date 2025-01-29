Игроки донецкого Шахтера пользуются спросом на трансферном рынке. Зимой "горняки" уже продали Даниила Сикана и Кевина Келси, Близок к уходу и Александр Зубков.

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Не заиграл в Вест Хэме

При этом дончане и сами ищут варианты для усиления состава. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, Шахтер положил глаз на футболиста из АПЛ.

Речь о Луисе Гильерме, который выступает за Вест Хэм. Утверждается, что "горняки" сделали лондонцам официальное предложение в размере 15 миллионов евро за 18-летнего бразильца.

Вингер планирует покинуть Вест Хэм этой зимой, но на него есть еще и другие кандидаты. Контракт Луиса с "молотками" рассчитан до 2029 года, а Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

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Гильерме перебрался в Вест Хэм летом 2024-го из Палмейраса, где он выигрывал чемпионат Бразилии. Лондонцы выложили за футболиста 23 миллиона евро, но он провел всего лишь шесть матчей за команду.