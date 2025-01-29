Гравці донецького Шахтаря користуються попитом на трансферному ринку. Взимку "гірники" вже продали Данила Сікана та Кевіна Келсі, близький до відходу і Олександр Зубков.

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Не заграв у Вест Хемі

При цьому донеччани і самі шукають варіанти для підсилення складу. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо, Шахтар поклав око на футболіста з АПЛ.

Мова про Луїса Гільєрме, який виступає за Вест Хем. Стверджується, що "гірники" зробили лондонцям офіційну пропозицію в розмірі 15 мільйонів євро за 18-річного бразильця.

Вінгер планує залишити Вест Хем цієї зими, але на нього є ще й інші кандидати. Контракт Луїса із "молотками" розрахований до 2029 року, а Transfermarkt оцінює його у 22 мільйони євро.

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Гільєрме перебрався у Вест Хем влітку 2024-го із Палмейраса, де він вигравав чемпіонат Бразилії. Лондонці виклали за футболіста 23 мільйони євро, але він провів всього лише шість матчів за команду.