Шахтер предложил 15 миллионов евро за бразильского вингера из АПЛ: что о нем известно

Донецкий клуб должен закрывать потери во время трансферного окна. Одним из вариантов для Шахтера стал юный талант из Вест Хэма.

Игроки донецкого Шахтера пользуются спросом на трансферном рынке. Зимой "горняки" уже продали Даниила Сикана и Кевина Келси, Близок к уходу и Александр Зубков.

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Не заиграл в Вест Хэме

При этом дончане и сами ищут варианты для усиления состава. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, Шахтер положил глаз на футболиста из АПЛ.

Речь о Луисе Гильерме, который выступает за Вест Хэм. Утверждается, что "горняки" сделали лондонцам официальное предложение в размере 15 миллионов евро за 18-летнего бразильца.

Вингер планирует покинуть Вест Хэм этой зимой, но на него есть еще и другие кандидаты. Контракт Луиса с "молотками" рассчитан до 2029 года, а Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

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Гильерме перебрался в Вест Хэм летом 2024-го из Палмейраса, где он выигрывал чемпионат Бразилии. Лондонцы выложили за футболиста 23 миллиона евро, но он провел всего лишь шесть матчей за команду.