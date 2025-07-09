Донецкий Шахтер готовится к старту в Лиге Европы 2025-2026. Команда Арды Турана начнет свой путь в турнире матчами против финского Ильвеса, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть игру

Матч Шахтер – Ильвес онлайн будет показан в Украине. Прямая трансляция встречи пройдет на канале УПЛ ТВ, который договорился с "горняками" о показе всех их матчей в квалификации еврокубков. Канал доступен как в кабельных сетях, так и на большинстве ОТТ-платформ.

Начало встречи – 9 июля в 21:00 по киевскому времени. Для Шахтера это будет первый матч во главе нового тренера. После провального прошлого сезона дончане уволили Марино Пушича и пригласили турецкого коуча Арду Турана.

Теперь же дончане вынуждены необычно рано стартовать в новом евросезоне. Для выхода в основную стадию Лиги Европы Шахтеру необходимо проходить аж четырех оппонентов.

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Вторая встреча против Ильвеса пройдет 17 июля. В случае прохода финского барьера подопечные Арды Турана попадут на Бешикташ во втором раунде. А вот вылет от Ильвеса отбросит Шахтер в Лигу конференций.

Там соперником "горняков" станет нидерландский АЗ Алкмаар. Ранее сообщалось, что Шахтер остался без двух ключевых игроков на матч с Ильвесом.