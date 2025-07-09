Донецький Шахтар готується до старту в Лізі Європи 2025-2026. Команда Арди Турана розпочне свій шлях в турнірі матчами проти фінського Ільвеса, повідомляє 24 Канал.

До теми Українські клуби в єврокубках: де гратимуть, коли матчі та хто суперники

Де дивитися гру

Матч Шахтар – Ільвес онлайн буде показаний в Україні. Пряма трансляція зустрічі пройде на каналі УПЛ ТБ, який домовився із "гірниками" про показ усіх їх матчів у кваліфікації єврокубків. Канал доступний як в кабельних мережах, так і на більшості ОТТ-платформ.

Початок зустрічі – 9 липня о 21:00 за київським часом. Для Шахтаря це буде перший матч на чолі нового тренера. Після провального минулого сезону донеччани звільнили Маріно Пушича та запросили турецького коуча Арду Турана.

Тепер же донеччани змушені незвично рано стартувати у новому євросезоні. Для виходу в основну стадію Ліги Європи Шахтарю необхідно проходити аж чотирьох опонентів.

Читайте також У Шахтарі зробили заяву про війну в Україні: хочуть мирної угоди

Друга зустріч проти Ільвеса пройде 17 липня. В разі проходу фінського бар'єру підопічні Арди Турана потраплять на Бешикташ у другому раунді. А ось виліт від Ільвеса відкине Шахтар у Лігу конференцій.

Там суперником "гірників" стане нідерландський АЗ Алкмаар. Раніше повідомлялось, що Шахтар залишився без двох ключових гравців на матчі з Ільвесом.