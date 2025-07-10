Шахтер – Ильвес: где смотреть стартовый матч дончан в Лиге Европы
- Донецкий Шахтер начинает свой путь в Лиге Европы 2025-2026.
- "Горняки" сыграют в первом квалификационном раунде против финского Ильвеса.
- Старт первой встречи – 9 июля в 21:00 по киевскому времени.
Донецкий Шахтер проведет встречу против представителя Финляндии в первом раунде квалификации ЛЕ. Матч пройдет на стадионе в Любляне, который "горняки" заявили в качестве домашнего.
Донецкий Шахтер готовится к старту в Лиге Европы 2025-2026. Команда Арды Турана начнет свой путь в турнире матчами против финского Ильвеса, сообщает 24 Канал.
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Где смотреть игру
Матч Шахтер – Ильвес онлайн будет показан в Украине. Прямая трансляция встречи пройдет на канале УПЛ ТВ, который договорился с "горняками" о показе всех их матчей в квалификации еврокубков. Канал доступен как в кабельных сетях, так и на большинстве ОТТ-платформ.
Начало встречи – 9 июля в 21:00 по киевскому времени. Для Шахтера это будет первый матч во главе нового тренера. После провального прошлого сезона дончане уволили Марино Пушича и пригласили турецкого коуча Арду Турана.
Теперь же дончане вынуждены необычно рано стартовать в новом евросезоне. Для выхода в основную стадию Лиги Европы Шахтеру необходимо проходить аж четырех оппонентов.
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Вторая встреча против Ильвеса пройдет 17 июля. В случае прохода финского барьера подопечные Арды Турана попадут на Бешикташ во втором раунде. А вот вылет от Ильвеса отбросит Шахтер в Лигу конференций.
Там соперником "горняков" станет нидерландский АЗ Алкмаар. Ранее сообщалось, что Шахтер остался без двух ключевых игроков на матч с Ильвесом.