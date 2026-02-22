Сломали "испанский автобус": Шахтер победил Карпаты благодаря хет-трику Траоре

Шахтер победил Карпаты со счетом 3:0 в матче 17-го тура УПЛ. Это была первая официальная игра нового испанского тренера львовян Франсиско Фернандеса.

В поединке, состоявшемся 22 февраля на "Арене Львов", дончане долгое время не могли взломать оборону Карпат, однако дожали своего соперника во втором тайме. Хет-трик в составе Шахтера оформил Лассина Траоре, сообщает 24 Канал.

Кто стал героем матча?

Лассина Траоре, который вернулся после длительной травмы, вышел на поле во втором тайме и мгновенно повлиял на ход игры. Форвард реализовал три голевых момента на 67-й, 71-й и 82-й минутах, и стал главным творцом победы Шахтера.

Для буркинийского легионера это первый хет-трик в официальных матчах за Шахтер.

Благодаря этой победе подопечные Арды Турана сравнялись в турнирной таблице УПЛ с черкасским ЛНЗ.

Дебют Фернандеса в Карпатах

Львовские Карпаты провели первый матч под руководством 45-летнего испанского тренера Франсиско Фернандеса.

Ранее специалист работал с несколькими клубами в низших лигах испанского футбола.

Несмотря на организованную оборону в первом тайме, Карпаты не смогли удержать результат во второй половине встречи и потерпели шестое поражение в сезоне.

По данным Flashscore, в матче против Шахтера львовяне нанесли 5 ударов по воротам соперника, один из которых в створ.

Другие матчи 17-го тура УПЛ